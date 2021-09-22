Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор посетил матч MLB между «Чикаго Кабс» и «Миннесотой Твинс».
Ирландцу доверили первую подачу – и, кажется, мир еще не видел питчера хуже. Конор не справился с броском и запулил мяч далеко в сторону.
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- Конор Макгрегор проиграл Дастину Порье в двух поединках за год.
- В январе ирландец уступил во втором раунде техническим нокаутом, а в июле проиграл после перелома ноги и остановки врачом в первом раунде.
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