Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор посетил матч MLB между «Чикаго Кабс» и «Миннесотой Твинс».

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Ирландцу доверили первую подачу – и, кажется, мир еще не видел питчера хуже. Конор не справился с броском и запулил мяч далеко в сторону.

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Конор Макгрегор проиграл Дастину Порье в двух поединках за год.

В январе ирландец уступил во втором раунде техническим нокаутом, а в июле проиграл после перелома ноги и остановки врачом в первом раунде.

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