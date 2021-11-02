Десятилетиями отчаявшиеся кубинцы преодолевают 150 км по Карибскому морю ради американской мечты. Только за 2021 год береговая охрана Майами насчитала больше 600 беженцев с Кубы, которые рвались в США по воде. Число погибших при этом уточнить невозможно: перегруженные людьми лодки переворачиваются, налетают на рифы, разрушаются в штормах. В феврале 2021-го береговая охрана США спасла с необитаемого острова троих кубинцев, которые прожили там 33 дня, питаясь кокосами, моллюсками и крысами.

Пойманных беженцев пограничники возвращают обратно на Кубу, где обычно их ждет тюрьма за предательство родины. Одним из таких беглецов был Хосе Фернандес, 15-летний подросток из городка Санта-Кларе, который с детства увлекался бейсболом.

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Его отчим Рамон Хименес нелегалом уплыл в Америку на заработки в 2005-м, когда пасынку было 13 лет. Мужчине понадобилось 14 попыток, чтобы добраться до материка: его ловили, ломалась лодка, начиналась буря, из-за которой приходилось возвращаться. Но, в конце концов, Рамон добрался до США и поселился в Тампе. Два года спустя Хосе с матерью Марицей присоединились к отцу.

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Хосе Фернандес Фото: Getty Images

С толпой других беженцев они отплывали на лодке в сторону Майами, но каждая попытка заканчивалась встречей с береговой охраной американцев. Когда парня возвращали на родину, местные власти отправляли его в тюрьму на несколько недель, а один раз на пару месяцев – за предательство Фиделя Кастро. В четвертый раз Хосе с мамой изменили тактику. Вместо того, чтобы плыть на север в Майами, они взяли курс на запад – в Мексику.

Когда родная земля скрылась за горизонтом, а материк еще не показался, в море начался шторм. Жалкую шлюпку мотало из стороны в сторону, люди падали за борт, и Хосе вместе с другими беженцами кое-как затаскивал их обратно. Внезапно он увидел, что в 20 метрах от судна тонет человек. Мальчик без раздумий сиганул в воду и поплыл к бедняге.

Фернандес был отличным пловцом и много тренировался, но сильные волны били в лицо, заливали глаза и нос. Хосе, не глядя, обхватил тонущего и потащил к лодке. Он 15 минут плыл с тяжелой ношей через шторм и уже попрощался с жизнью, но все же добрался до борта. Беженцы подхватили спасателя со спасенным и затащили в лодку. Когда Хосе отдышался и посмотрел на человека, которого спас, у парня отпала челюсть: это была его мать. Хосе прыгнул за ней с лодки, даже не поняв, что Марицу смыло в океан.

«Я всегда был хорошим пловцом, с детства, поэтому всегда заряжен. Нырнул, чтобы помочь человеку, не думая, кто он. Представьте, каково мне было, когда я понял, что это моя мать. Если такое не оставит на тебе следа на всю оставшуюся жизнь, не знаю, что оставит», – вспоминал Хосе.

Хосе Фернандес Фото: Getty Images

В конце концов семья добралась до Мексики и отправилась в городок на границе с США, через который они смогли проехать в Штаты. Хосе с мамой воссоединились с отчимом в Тампе в 2008-м, и парень поступил в местную школу Браулио Алонсо. Здесь Фернандес сразу же попал в школьную команду по бейсболу – талантливый питчер стал сильнейшим на просмотре новичков.

В родной Санта-Кларе лучшим другом Хосе был будущая звезда MLB Аледмис Диас. Они вместе выступали за одну молодежную команду. Именно отец и дядя Диаса уговорили Марицу привести сына на стадион, чтобы он начал играть в бейсбол. Хосе утверждал, что если бы не они, то он даже не подумал бы о спортивной карьере.

В Тампе отчим Хосе дружил с коучем Орландо Чинеей, который тренировал лучших питчеров Кубы до тех пор, пока сам не сбежал с острова. Рамон и Орландо вместе тренировали Хосе. Парень прогрессировал на глазах и выиграл школьный чемпионат Флориды среди сверстников.

Но перед выпускным классом в 2011-м Спортивная ассоциация средних школ Флориды постановила, что Хосе не имеет права учиться дальше, потому что среднюю школу он начал еще на Кубе в 2006-м, а значит уже слишком взрослый. В дело тут же подключились скауты из «Цинциннати», которые следили за юным питчером. Они хотели подписать Хосе как международного свободного агента и зарядили 1,3 миллиона баксов в качестве подъемных. Но Фернандес выиграл суд, и его восстановили в школе.

Мать питчера «Майами Марлинс» Хосе Фернандеса Марица и его бабушка Ольга Фото: Getty Images

В том же году удача улыбнулась ему еще раз: в первом раунде драфта MLB-2011 парня выбрала его любимая команда «Майами Марлинс». За подписание бейсболист получил два миллиона долларов. Первые пару сезонов талантливый кубинец мотался по низшим лигам для молодежи и везде становился лучшим питчером. И в 2013-м «Марлинс» поняли, что у них вырос игрок для основы.

В первый сезон в MLB Фернандес стал лучшим новичком года, установив ряд рекордов. В том же году Хосе смог перевезти в США свою бабушку по имени Ольга, которую он называл любовью всей жизни. Они не виделись шесть лет.

Следующий сезон Хосе почти целиком пропустил из-за травмы мышцы бросковой руки, и медиа ставили на нем крест, но через год он вернулся на стадион и установил новый рекорд чемпионата – по победам одной команды с одним питчером подряд (17). Фернандес был незаменимым игроком для «Марлинс», потому получил новый контракт на 2,8 миллиона долларов в год.

Бедный кубинский мальчик, который сидел в тюрьме за попытку сбежать из страны, за пять лет прошел путь от нищего мигранта до звезды одного из самых популярных видов спорта в Америке. Он купил дома для себя и родителей, женился на подруге детства и развелся с ней через два года, тусил в клубах, получил гражданство США в 2015-м, рассекал на быстрых тачках и купил скоростной 10-метровый катер. Он наслаждался жизнью так, как и представить себе не мог, прозябая на Кубе, и вообще ни в чем себе не отказывал.

Толпа фанатов «Марлинс» на церемонии прощания с Хосе Фернандесом Фото: Getty Images

Осенью 2016-го Фернандес объявил, что его девушка беременна и он скоро станет отцом. Чтобы отметить это, 25 сентября бейсболист взял двоих друзей и поехал кататься на катере. В три утра береговая охрана нашла катер перевернутым на пристани недалеко от парка развлечений. Рядом лежало три трупа.

Как позже установили эксперты, лодка на полном ходу врезалась в причал, и Хосе с друзьями погибли на месте. Токсикологическая экспертиза обнаружила алкоголь и кокаин в организме молодого бейсболиста. Спирт в крови Фернандеса вдвое превышал допустимое содержание.

Суд обвинил Хосе в управлении катером «безрассудно, на чрезвычайно высокой скорости, в темноте ночи, в районе с известными навигационными опасностями, такими как скальные причалы». Семьи погибших друзей подали в суд на имущество Фернандеса по два миллиона долларов – иск удовлетворили на неназванную сумму.

До токсикологической экспертизы активисты предлагали установить памятник в честь Хосе. Но в результате о звезде «Марлинс» напоминает лишь табличка в парке развлечений, возле которого погиб местный любимец.

Мемориальная стена в память о Хосе Фернандесе Фото: Getty Images

Хосе прожил короткую, но невероятно ироничную жизнь. Он бежал из нищеты по морю и бескорыстно спас тонущего человека, оказавшегося его матерью. Но разбогатев и добившись всего, Фернандес умер в море, утащив с собой еще двоих несчастных.

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