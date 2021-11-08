«Что происходит? Почему я все еще здесь?» – искрило в голове у Дрю Робинсона. Бейсболист лежал на полу весь в крови и хлопьях, которые рассыпались по комнате при падении. Дрю с трудом поднялся, проковылял в ванную, схватил полотенце, но это не особо помогло остановить брызгавшую тонкой струйкой из головы кровь. Сам себе он напоминал индейца из «Апокалипсиса» Мэла Гибсона после того, как охотник отхватил топором по темечку.

Следующим решением Дрю было принять душ. По пути в кабинку он почувствовал слабость, поскользнулся и упал. «Странно, я совершенно не чувствую боли», – мелькнула мысль перед очередной отключкой. Он снова пришел в себя где-то через час. Поднялся, опершись на раковину, и увидел в зеркале окровавленного зомби с маской на Хэллоуин вместо лица. Парень не знал, что делать дальше, поэтому решил почистить зубы. «Смешная мысль, какая же смешная», – подумал бейсболист, который несколько часов назад пустил себе пулю в висок из пистолета.

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Дрю Робинсон Фото: Getty Images

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Страсть к оружию Дрю испытывал с детства. Он представлял себя то спасающим планету полицейским, то грабящим банк гангстером. Однажды он до обморока напугал соседа мистера Митчелла – дедуле пришлось вызывать скорую после того, как 9-летний Дрю наставил на него найденное в гараже ружье. Это был хорошо сделанный муляж, но Митчелл был не в курсе.

Родители Робинсона часто ссорились и срывали злость на самом младшем из трех детей в семье. Вместо ласкового слова он постоянно слышал что-то вроде «Опять ты мешаешься под ногами!» Дрю проводил гораздо больше времени с домашними животными (собаками и котами), для которых воровал еду у соседей – малышу казалось, что они не доедают. Как-то, устав от недостатка внимания, он голышом прокатился по улице на велике. Вместо попытки вникнуть в суть проблемы родители наказали сына – на месяц отобрали компьютерную приставку и, что самое страшное, запретили посещать секцию по бейсболу.

Робинсон учился в пятом классе, когда давно уставшие друг от друга родители наконец развелись. Сестра Бритни осталась жить с мамой, а Дрю и его старший брат Чед – с отцом. Общение близких людей свелось к совместным воскресным просмотрам матчей детей на бейсбольной (играли мальчики) и баскетбольной площадках (здесь выступала Бритни).

Через пару лет резкий и смышленый Дрю стал главной звездой школы родного Лас-Вегаса на позиции аутфилдера. «Он обладает потрясающей реакцией и бежит, словно не касается земли», – восхищался парнем его школьный тренер Джо Уинтер. За таланта сражались «Чикаго Кабс» и «Лос-Анджелес Энджелс», но Робинсон выбрал «Техас Рейнджерс». Дрю получил подписной бонус в размере 198 тысяч долларов, дебютировал в MLB весной 2010 года. Два месяца спустя жизнь вышла на еще один счастливый виток – спортсмен сделал предложение своей девушке Дайане.

Дела шли замечательно, но все испортила травма локтя. Дрю опасался, что простой скажется на его карьере, поэтому провел несколько матчей с повреждением, чем только усугубил ситуацию. Понадобилась операция, после случился рецидив, и Робинсон поплыл. Сказался недостаток внимания в детстве – спортсмену казалось, что он должен делать только правильные вещи без права оступиться.

Нездоровый перфекционизм вынуждал Дрю бесконечное количество раз перечитывать свои интервью на предмет ошибок, волноваться о прическе на площадке и завидовать конкурентам. Страх оказаться ненужным все больше укреплялся из-за опасений раскрыться перед близкими и обозначить свои комплексы. «Я чувствовал себя так, словно лечу в пропасть, а все попытки удержаться лишь усугубляют положение», – сокрушался Робинсон. Он попытался перезапустить карьеру в «Сент-Луис Кардиналс», но провалился и после разрыва с невестой задумался о самоубийстве.

Дрю Робинсон в матче за «Техас» Фото: Getty Images

Страшная мысль укрепилась на карантине весной 2020 года. Родители уехали в другой город помогать беременной Бритни, поэтому Робинсон остался в доме наедине с собой. «Однажды я увидел произведение скульптора Томаса Леруа «Не хватает мозгов, чтобы выжить». Оно напоминает, что самый тяжелый груз, который мы тащим – это мысли в голове. Я чувствовал себя приблизительно так же», – признался американец.

Дрю начал ходить на полигон для стрельбищ и хотел покончить с собой прямо там, но все же решил сделать это в домашней обстановке. Спортсмен купил пистолет и продумал все мелочи. Он написал записку родным, попросил у них прощения, но за минуту до спуска курка дрогнул и позвонил Дайане с просьбой о встрече. Девушка отказала, и пути назад уже не было.

16 апреля пуля вошла в голову Дрю и разорвала правое глазное яблоко. Дальше она перебила носовую перегородку и вышла над левой скулой в миллиметрах от другого глаза. «Один шанс на миллиард остаться живым после такого ранения. Каким-то чудом пуля не задела главные артерии и не спровоцировала катастрофическое кровотечение», – недоумевает профессор-отоларинголог Тина Элкинс.

Дрю Робинсон после попытки суицида Фото: Getty Images

Не меньшее удивление врачей вызывает и время, проведенное Дрю без помощи после выстрела – 20 часов. Он трижды терял сознание, а когда включался, то размышлял, стоит ли звонить 911. Стойкое желание жить возникло, когда спортсмен взял в руки семейный альбом и нашел свое фото в 7 лет с битой в руке. «Помню, как полицейские выбили двери и один из них спустя время сказал: «Серьезно, он еще живой?»

В больнице парень перенес четыре операции, после каждой из которых просыпался и наслаждался любой мелочью. Он чувствовал любовь к согревавшему его синему одеялу, к каждому вдоху, к своей семье. Дрю предельно четко осознал – его спасение заключается в том, чтобы любить и делиться любовью. Регулярные беседы с психотерапевтом убедили бейсболиста в готовности меняться за счет общения – Робинсон слишком долго молчал и тем самым позволял расстройству прогрессировать.

«Доктор рассказал мне, что я находился в повышенной группе риска не только из-за болезни. По данным Центра контроля заболеваний, на карантине 11% взрослых американцев думали о самоубийстве. Суицидальные мысли приходили в голову 26% 18-24-летних людей», – рассказал спортсмен. На момент попытки самоубийства ему исполнилось 27.

Врачи спасли левый глаз Дрю и вживили титановую пластину в правую часть черепа с заменой глазного яблока имплантом. Травма привела к потере вкусов и запахов, а также к периодическим мигреням. Парень считает это мелочами в сравнении с адом, в котором он жил последние несколько лет. «Теперь я свободен. Хоть пуля и лишила меня глаза, но я вижу гораздо яснее, чем ранее с двумя», – сияет Робинсон.

В июле 2020 года Дрю вернулся к тренировкам – он больше не ставил задач стать лучшим игроком на планете, а всего лишь проверял себя на способность снова зажигать на высоком уровне. Осенью того же года он подписал годичное соглашение с «Сан-Франциско Джайентс» и стал вторым одноглазым игроком в американском бейсболе после Уомми Дугласа, блиставшего в 1950-х за «Питтсбург Пайрэтс».

Американец по-прежнему познает себя, и в этом ему помогает ежедневник. В нем содержатся разные записи – от меланхоличных до бодрых – но заканчиваются они всегда одинаково. «Я люблю себя и свою жизнь!» – пишет спортсмен.

Последний матч в карьере Дрю провел 16 июля 2021 года, после чего занял специально учрежденную для него клубом должность. Робинсон отвечает за психическое здоровье игроков и мотивационную составляющую.

Иногда плохие мысли возвращаются. В такие моменты Дрю идет в свою комнату и берет в руки шкатулку для драгоценностей. Раньше он хранил в ней пистолет, а сегодня там лежит пуля, которая рассекла его голову и изменила жизнь. Он вынимает ее из коробки и нежно перекатывает между указательным и большим пальцами. Потом кладет обратно, смеется и отправляется чистить зубы. Иногда это помогает.

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