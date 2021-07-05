Бывший член сборной США по шорт-треку Эдуардо Альварес примет участие в летних Олимпийских играх-2020 в Токио.

31-летний Альварес вошел в состав национальной команды Соединенных Штатов по бейсболу. Он будет единственным спортсменом в американском ростере из 24 человек с опытом выступлений на Олимпиадах. Об этом сообщили в Inside the Games.

В сборной США не будет игроков MLB, так как Главная лига бейсбола не останавливает сезон на время Игр-2020. Америку будут представлять атлеты с опытом Матчей всех звезд MLB и проспекты из младших лиг.

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Альварес на зимних Олимпийских играх в Сочи-2014 в составе сборной США по шорт-треку выиграл серебряную медаль в эстафете 5000 метров.

Эдуардо дебютировал в MLB в августе 2020 года. Он сыграл за «Майами Марлинс» на позиции инфилдера.

Бывший шорт-трекист стал первым представителем другого вида спорта в олимпийском бейсбольном турнире за 109 лет. Двукратный олимпийский чемпион по восьмиборью и десятиборью Джим Торп принимал участие в выставочных бейсбольных матчах на Играх-1912 в Стокгольме.

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