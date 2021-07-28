Картонные кровати в комнатах олимпийцев уже протестировал гимнаст Рис Маккленаган. Ирландец попрыгал на кровати и назвал фейком информацию о непригодности мебели к активному воздействию. Спортсмены из сборной Израиля по бейсболу пошли дальше и устроили антисекс-кровати более серьезный краш-тест.
Израильтяне запрыгивали на кровать по одному человеку – картонка не выдержала только когда сверху оказался девятый здоровяк. Видео с экспериментом бейсболисты опубликовали в тик-токе.
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- Производитель кроватей, компания Airweave, сообщает, что кровати могут выдержать вес до 200 кг.
- Сборная Израиля по бейсболу начнет Олимпийские игры 29 июля матчем со сборной Южной Кореи.
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