Картонные кровати в комнатах олимпийцев уже протестировал гимнаст Рис Маккленаган. Ирландец попрыгал на кровати и назвал фейком информацию о непригодности мебели к активному воздействию. Спортсмены из сборной Израиля по бейсболу пошли дальше и устроили антисекс-кровати более серьезный краш-тест.

Израильтяне запрыгивали на кровать по одному человеку – картонка не выдержала только когда сверху оказался девятый здоровяк. Видео с экспериментом бейсболисты опубликовали в тик-токе.

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Производитель кроватей, компания Airweave, сообщает, что кровати могут выдержать вес до 200 кг.

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