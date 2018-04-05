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Питчер «Миннесоты» Фернандо Родни ловил снежинки ртом и забыл про бросок
Снег ненадолго прервал игру в Питтсбурге.
В рамках регулярного чемпионата MLB «Миннесота» переиграла на выезде «Питтсбург» со счетом 7:3. Неожиданно во время матча пошел снег, ставший для игроков полной неожиданностью.
Питчер «Миннесоты» Фернандо Родни не растерялся и съел несколько снежинок, чтобы зарядиться перед броском.
- Родни – трехкратный участник MLB All-Star.
- 41-летний питчер зарабатывает в «Миннесоте» 4,5 миллиона долларов в год.
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