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Питчер «Миннесоты» Фернандо Родни ловил снежинки ртом и забыл про бросок

Питчер «Миннесоты» ловил снежинки ртом и забыл про бросок
Eurosport

1 час назад

Снег ненадолго прервал игру в Питтсбурге.

В рамках регулярного чемпионата MLB «Миннесота» переиграла на выезде «Питтсбург» со счетом 7:3. Неожиданно во время матча пошел снег, ставший для игроков полной неожиданностью.

Питчер «Миннесоты» Фернандо Родни не растерялся и съел несколько снежинок, чтобы зарядиться перед броском.

  • Родни – трехкратный участник MLB All-Star.
  • 41-летний питчер зарабатывает в «Миннесоте» 4,5 миллиона долларов в год.

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