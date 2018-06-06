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Бейсболист неудачно пальнул на трибуны, но дама поймала мяч стаканом с пивом и выпила все залпом

Бейсболист неудачно пальнул на трибуны, но дама поймала мяч стаканом с пивом и выпила все залпом
Eurosport

5 ч. назад

Не ври, что не влюбился.

Матч регулярного чемпионата MLB между «Сан-Диего» и «Атлантой» подарил лучший момент сезона.

В пятом иннинге бейсболист «Атланты» Эндер Инкиарте неудачно отбил мяч. Тот полетел вверх на трибуны за спиной кэтчера прямо к болельщице «Сан-Диего» Габби ДиМарко.

Габби не хотела выпускать ради мяча пластиковый стакан с пивом и совместила ловлю и питье. Следом под аплодисменты всего стадиона девушка осушила стакан.

  • Это был единственный крутой момент в матче для болельщиков «Сан-Диего».
  • «Падрес» были уничтожены со счетом 1:14.

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