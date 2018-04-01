Other Agency

44-летний бейсболист Ичиро Сузуки обрел навыки Супермена и перехватил мяч, забравшись на стену

44-летний бейсболист обрел навыки Супермена и перехватил мяч, забравшись на стену
Eurosport

1 час назад

Потрясное спасение.

Аутфилдер Ичиро Судзуки из команды «Сиэтл Маринерс» совершенно топовым образом перехватил подачу Хосе Рамиреса из «Кливленд Индианс».

Судзуки перекинул руку через заградительный барьер, чтобы достать мяч, благодаря чему спасение вышло вдвойне эффектным.

  • Судзуки 44 года, но техника более чем при нем.
  • Ичиро выступал за «Маринерс» в 2001 – 2012 годах и вернулся в команду в 2018 году.
  • «Сиэтл» выиграл у «Кливленда» со счетом 2:1.

Самый спортивный телеграм. Подпишись и будь в теме главных событий

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Sponsored content
Смотрите сейчас

Видео - Жуткий вывих колена Карло, мощный замес тафгаев и другие искры жаркой схватки «Бостона» и «Флориды»

03:51
Популярные видео
XI. Салах, Де Брёйне и ещё 9 топов, которых профукал «Челси»
10 502 просмотров5 ч
Первое дерби Лос-Анджелеса получилось жарким: 7 мячей, гол на последней минуте и двушка от Ибры
7 904 просмотров14 ч
А еще вам может понравиться