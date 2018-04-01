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44-летний бейсболист Ичиро Сузуки обрел навыки Супермена и перехватил мяч, забравшись на стену
Потрясное спасение.
Аутфилдер Ичиро Судзуки из команды «Сиэтл Маринерс» совершенно топовым образом перехватил подачу Хосе Рамиреса из «Кливленд Индианс».
Судзуки перекинул руку через заградительный барьер, чтобы достать мяч, благодаря чему спасение вышло вдвойне эффектным.
- Судзуки 44 года, но техника более чем при нем.
- Ичиро выступал за «Маринерс» в 2001 – 2012 годах и вернулся в команду в 2018 году.
- «Сиэтл» выиграл у «Кливленда» со счетом 2:1.
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