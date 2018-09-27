Eurosport
Улюлюканье бейсбольных фанатов максимально точно наложилось на попытки крысы взобраться на трибуну
Оператор – гений.
В соцсетях появился ролик с бейсбольного матча на стадионе «Ригли-филд» между «Чикаго Кабс» и «Питтсбург Пайретс». Без игровых эпизодов, зато с гениально озвученным видеорядом.
Болельщик заснял, как крыса пытается выбраться с поля на трибуны: карабкается, делает прыжок и забавно шлепается вниз. На видос попали непостановочные выкрики болельщиков, занятых игрой – и они настолько гениально совпали с действиями грызуна, что создалось впечатление, будто трибуны следят именно за судьбой звереныша.
- «Ригли-филд» – домашний стадион клуба MLB «Чикаго Кабс».
- «Быки» занимают первую строчку в Национальном чемпионате MLB.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте