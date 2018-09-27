Улюлюканье бейсбольных фанатов максимально точно наложилось на попытки крысы взобраться на трибуну

В соцсетях появился ролик с бейсбольного матча на стадионе «Ригли-филд» между «Чикаго Кабс» и «Питтсбург Пайретс». Без игровых эпизодов, зато с гениально озвученным видеорядом.

Болельщик заснял, как крыса пытается выбраться с поля на трибуны: карабкается, делает прыжок и забавно шлепается вниз. На видос попали непостановочные выкрики болельщиков, занятых игрой – и они настолько гениально совпали с действиями грызуна, что создалось впечатление, будто трибуны следят именно за судьбой звереныша.

«Ригли-филд» – домашний стадион клуба MLB «Чикаго Кабс».

«Быки» занимают первую строчку в Национальном чемпионате MLB.

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