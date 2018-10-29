«Бостон Ред Сокс» в девятый раз выиграл Мировую серию
Четвертая победа «Бостона» за 15 лет.
Бейсболисты «Бостон Ред Сокс» одержали победу над «Лос-Анджелес Доджерс» и стали победителями Мировой серии – финала Главной лиги бейсбола (MLB).
В пятом матче серии «Бостон» обыграл в Лос-Анджелесе «Доджерс» со счетом 5:1. Общий счет серии до четырех побед стал 4-1 в пользу «Ред Сокс».
- «Бостон» в девятый раз в истории выиграл Мировую серию.
- «Ред Сокс» не могли выиграть Мировую серию с 1918 по 2004 год, но после возвращения титула сделали это еще трижды (2007, 2013, 2018).
- Мировая серия – решающая серия игр MLB, в которой встречаются победители Американской и Национальной лиг.
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