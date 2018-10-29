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«Я с тупым». Вечные враги Дэймон и Киммел потроллили друг друга во время финала Мировой серии

«Я с тупым». Вечные враги Дэймон и Киммел потроллили друг друга во время финала Мировой серии
Eurosport

1 час назад

Эти дяди не устанут от взаимных подколов.

Телеведущий Джимми Киммел и актер Мэтт Дэймон попали в общий кадр во время финала Мировой серии между «Бостоном» и «Лос-Анджелесом».

У Киммела и Дэймона давний конфликт: они всячески поддевают и троллят друг друга с 2003 года, когда Джимми подшутил над Мэттом во время своего ночного шоу. К финалу Мировой серии мужчины подготовили специальные футболки – они разного цвета, но с одинаковой надписью.

«Я вместе с тупым…» – написано на красной футболке Дэймона. Стрелочка от слова «тупой» ведет прямо по направлению к Киммелу, который ответил Мэтту аналогичной остротой.

  • «Бостон» выиграл у «Лос-Анджелеса» в финале Мировой серии со счетом 4-1.
  • Это четвертая победа «Бостона» в главном бейсбольном турнире мира за последние 15 лет.
  • В цветах игровой формы «Бостона» есть красный, в цветах джерси «Лос-Анджелеса» – синий. Выходит, что в этой схватке победил Дэймон.

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