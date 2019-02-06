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79-летнюю фанатку убило бейсбольным мячом на матче в день ее рождения и годовщины свадьбы

79-летнюю фанатку убило бейсбольным мячом на матче в день ее рождения и годовщины свадьбы
Eurosport

19 мин. назадОбновлено 18 мин. назад

Ужасно.

Трагедией обернулся поход на бейсбол для 79-летней фанатки «Лос-Анджелес Доджерс» Линды Голдблум. Женщина отправилась с супругом Эрвином на стадион в день рождения (в этот же день Линда 59 лет назад вышла замуж).

Атмосферу праздника нарушил бейсбольный мяч, который прилетел в голову женщине с площадки после удара битой игрока «Сан-Диего Падрес», пишет Daily Mail.

В больнице Линде сделали экстренную операцию на мозге, три дня она находилась без сознания и была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Ничего не помогло – Голдблум умерла, не приходя в себя.

  • В качестве причины смерти указано внутричерепное кровоизлияние, произошедшее от удара тупым предметом.
  • Инцидент произошел еще в августе 2018-го, но в СМИ эта новость попала лишь сейчас.

Смертельный номер. Убить судью мячом и выиграть после этого 9 «Шлемов»

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