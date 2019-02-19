Бейсболист подписал контракт на 10 лет и 300 млн долларов – это рекорд североамериканского спорта

26-летний бейсболист Мэнни Мачадо подписал контракт с «Сан-Диего Падрес», рассчитанный на 10 лет и предполагающий профит в 300 миллионов долларов.

Это рекордная сделка в американском спорте, заключенная между клубом и спортсменом в статусе свободного агента. Рекорд среди спортсменов, связанных действующим контрактом с клубом, принадлежит аутфилдеру Джанкарло Стэнтону, который за 13 лет в «Майами Марлинс» получит 325 млн долларов.

Так выглядит лайнап команды с Мэнни в составе.

Мэнни провел 7 сезонов на профессиональном уровне, провел 926 матчей и сделал 175 хоум-ранов.

В 2010-м его выбрал на драфте «Балтимор Ориолс».

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