Легенда «Нью-Йорк Янкис» Алекс Родригес обручился с Дженнифер Лопес

Голливудская актриса и певица Дженнифер Лопес обручилась с легендарным бейсболистом команды «Нью-Йорк Янкис» Алексом Родригесом.

Лопес опубликовала фотографию обручального кольца на своей страничке в инстаграме. Родригес запостил у себя тот же снимок с подписью: «Она сказала да».

Дженнифер выходит замуж в четвертый раз. Ранее она состояла в официальных отношениях с официантом Оджани Ноа, танцором Крисом Джаддом и певцом Марком Энтони.

Для Родригеса это второй брак. Кроме того, в 2010-2011 годах бейсболист встречался с актрисой Камерон Диас.

В 2009 году Родригес выиграл Мировую серию в составе «Янкис».

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