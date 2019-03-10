Легенда «Нью-Йорк Янкис» Алекс Родригес обручился с Дженнифер Лопес
Завидуем ли мы этому мужчине? Еще как!
Голливудская актриса и певица Дженнифер Лопес обручилась с легендарным бейсболистом команды «Нью-Йорк Янкис» Алексом Родригесом.
Лопес опубликовала фотографию обручального кольца на своей страничке в инстаграме. Родригес запостил у себя тот же снимок с подписью: «Она сказала да».
- Дженнифер выходит замуж в четвертый раз. Ранее она состояла в официальных отношениях с официантом Оджани Ноа, танцором Крисом Джаддом и певцом Марком Энтони.
- Для Родригеса это второй брак. Кроме того, в 2010-2011 годах бейсболист встречался с актрисой Камерон Диас.
- В 2009 году Родригес выиграл Мировую серию в составе «Янкис».
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