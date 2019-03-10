Звезда MLB покорил сердечко Дженнифер Лопес. Полюбуйся на то, чем он любуется каждое утро

Легенда бейсбольной команды «Нью-Йорк Янкис» Алекс Родригес объявил о помолвке с актрисой, певицей и просто красивой женщиной – Дженнифер Лопес. Пара встречается уже более двух лет, а теперь решила укрепить отношения, связав себя узами брака.

Мы не устояли перед соблазном и отобрали для вас 10 самых соблазнительных фотографий из инстаграма Джей Ло. Благо нам было из чего выбирать: Родригесу по-настоящему повезло с новой супругой.

Помимо «Нью-Йорк Янкис», Алекс выступал за «Техас Рейнджерс» и «Сиэтл Маринерс».

В 2009 году в составе «Янкис» Родригес выиграл Мировую серию.

Для Джей Ло брак с Родригесом станет четвертым, Алекс вступил в официальные отношения во второй раз.

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