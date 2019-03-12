Лидер «Нью-Йорк Янкис» Алекс Родригес подарил Дженнифер Лопес кольцо за 300 млн рублей
Такая женщина заслуживает колечка и за 500 млн.
Игрок «Нью-Йорк Янкис» Алекс Родригес подарил возлюбленной Дженнифер Лопес обручальное кольцо за 4,5 миллиона долларов (около 300 миллионов рублей)
Об этом сообщает Daily Mail. Цену украшения озвучил ювелир Эджей Энанд из американской компании Rare Carat.
- Лопес согласилась стать женой Родригеса вчера, 10 марта.
- Алекс выступает за «Нью-Йорк» с 2004 года. В 2009 году он в составе «Янкис» выиграл Мировую серию.
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