Бывший президент США Барак Обама посетил занятие Юношеской бейсбольной академии штата Вашингтон.

Обама сыграл с детьми в бейсбол, получив роль защитника, и сказал ребятам сердечную речь. «Если вы будете усердно работать и слушать своих тренеров, то будете делать великие дела. Договорились? Итак, я буду следить за вами. Думаю, вы все планируете сделать что-то важное, а значит, будете иметь реальное значение», – цитирует 57-летнего экс-президента Huffpost.

«Здорово приехать сюда. Спасибо, что пригласили меня, спасибо Академии за выдающуюся работу, которую они делают для поддержки молодежи», – написал Обама в твиттере.

Обама был президентом США с 2009-го по 2017 год.

Сейчас президентское кресло занимает Дональд Трамп.

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