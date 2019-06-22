Оказывается, есть такой вид спорта, как песапалло, его же часто называют финским бейсболом. Он очень похож на американскую разновидность и другие игры с битой и мячом, и в нем случаются дикие эпизоды.

В матче между «Коуволан Паллонлюйен» и «Рууту Урхейлю» получилось совсем прекрасно. Мяч после подачи гостей отбили на базу, но хозяева не организовали ловлю, и удар улетел за пределы поля – в ближайшую реку: у стадиона нет никаких заборов.

Игрок «Коуволана» Юхо Хаклин увидел его и смело бросился в воду. 34-летнему финну повезло, что речка была совсем мелкая, поэтому он перешел его практически вброд, оказался по пояс в воде и все же одним движением вернул мяч на базу.

«Немного мокро», – посмеялся Хаклин, когда вылез из реки. Репортер спросил , не предлагали ли Юхо пойти в сауну после прыжка в воду. «Пока рано, но после игры было бы отлично», – ответил бейсболист. Также Хаклин во флэш-интервью пожаловался, что не может переодеться в сухую одежду из-за отсутствия запасного комплекта.

Eurosport.ru не располагает данными, кто победил в матче – «Коуволан Паллонлюйен» или «Рууту Урхейлю».

Названия команд мы скопировали из второго абзаца новости, чтобы не переписывать их заново.

Бейсболист увернулся от мяча и повторил сцену из «Матрицы»

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