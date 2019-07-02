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Бейсболист «Энджелс» умер в 27 лет. Возможно, от передозировки опиоидами

Бейсболист «Энджелс» умер в 27 лет. Возможно, от передозировки опиоидами
Eurosport

30 мин. назад

Матч «Энджелс» против «Техаса» был перенесен.

Питчер «Лос-Анджелес Энджелс» Тайлер Скэггс скончался в возрасте 27 лет.

О смерти игрока сообщил официальный твиттер бейсбольной команды. Причины, по которым умер Скэггс, пока не установлены. Одна из самых распространенных версий связана с медикаментами: сразу несколько врачей одновременно прописали Тайлеру опиоидное обезболивающее. В итоге бейсболист, возможно, скончался от передозировки.

  • Представитель «Энджелс» отрицает вариант с пердеозировкой, но своей версии смерти Скэггса не предложила.
  • «Лос-Анджелес Энджелс» выступает в Главной лиге бейсбола (MLB). В 2002 году команда выиграла Мировую серию.

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