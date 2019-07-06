Во время бейсбольного матча в США началось землетрясение, но игру не остановили

Землетрясение не помешало проведению бейсбольного матча между «Лос-Анджелес Доджерс» и «Сан-Диего Падрес» в рамках Главной лиги бейсбола (MLB).

Магнитуда стихии оценивается в 7.1: на трансляции игры видно, как затряслась камера.

Несмотря на землетрясение, матч не прервали и доиграли до конца.

«Сан-Диего» победил со счетом 3:2.

Недавно землетрясение произошло во время матча летней лиги НБА и помешало проведению игры.

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