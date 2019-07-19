Тренер и игрок «Нью-Йорк Янкиз» были недовольны работой судьи матча регулярного чемпионата MLB и демонстративно выразили возмущение.

«Янкиз» играли с «Тампой», и бейсболист «Нью-Йорка» Бретт Гарднер при счете 2:2 стал участником спорного момента, который был трактован в пользу соперника. Тренер команды Аарон Бун подошел к арбитру Бреннану Миллеру и высказал ему претензии прямо на поле.

«Мои ребята как дикари, а ты судишь как кусок дерьма. Мне тебя жаль, будь лучше. Тот игрок – отличный питчер, но мои ребята сейчас как дикари. Давай, соберись», – заявил Бун.

Гарднер выразил недовольство не словами, а силой – с битой в руках он крушил дагаут своей команды.

«Янкиз» выиграли у «Тампы» со счетом 6:2.

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