Голландец Лоек ван Мил скончался спустя восемь месяцев после несчастного случая, в результате которого он получил жуткую травму черепа с кровоизлиянием в мозг. Бейсболист поскользнулся на камнях и упал, ударившись головой. Инцидент произошел в декабре прошлого года во время пешего похода в Австралии.

Проведя сутки без сознания, Ван Мил был найден другим туристом, доставившим его в госпиталь. Там у него диагностировали повреждение черепной коробки, но выписали уже через несколько дней. К январю спортсмен вернулся в спорт и помог австралийскому клубу «Брисбен Бэндитс» завоевать четвертое кряду чемпионство.

Лоек вернулся в Нидерланды и недавно объявил о завершении карьеры. В данный момент местные власти выясняют, является ли смерть спортсмена следствием полученной травмы.

Рост голландца – 215 сантиметров. Считается, что он был самым высоким профессиональным бейсболистом в истории.

Ван Мил играл на позиции питчера.

Спортсмен никогда не выступал в MLB.

Бейсболист «Энджелс» умер в 27 лет. Возможно, от передозировки опиоидами

Качай приложение Eurosport для iOS и Android