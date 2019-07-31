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Бейсболисты MLB устроили грандиозную массовую драку во время матча

Бейсболисты MLB устроили грандиозную массовую драку во время матча
Eurosport

1 час назад

В MLB как всегда очень весело.

Бейсболисты «Цинциннати» и «Питтсбурга» устроили грандиозную драку во время матча регулярного чемпионата MLB.

Игра проходила в агрессивном стиле с самого начала, а полыхнуло в седьмом иннинге: менеджер «Питтсбурга» сказал что-то бейсболисту другой команды, а тот не стал ждать и побежал крушить все вокруг. В драке поучаствовало значительное количество бейсболистов, и арбитры с трудом разняли их. Нескольких игроков удалили до конца матча.

  • «Питтсбург» выиграл матч со счетом 11:3.

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