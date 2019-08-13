Бывший бейсболист «Нью-Йорк Янкис» и жених Дженнифер Лопес Алекс Родригес столкнулся с неприятной ситуацией: его арендованный автомобиль был обчищен грабителями. Из машины пропало множество ценностей общей стоимостью в 500 тысяч долларов.

По сообщениям американских СМИ, из авто Лопеса вытащили несколько сумок, ювелирные изделия, фотоаппарат, ноутбук и другую электронику. По мотивам кражи на сайте Deadspin вышел текст под заголовком «Вся моя жизнь стоит меньше, чем хлам из автомобиля Алекса Родригеса».

«Дело не только в том, что из машины Родригеса достали хлама на полмиллиона долларов. Штука в том, что он так мало беспокоился о вещах стоимостью в полмиллиона, что оставил их в арендованной машине, припаркованной на улице в паре кварталов от работы», – сокрушается автор Deadspin.

Родригес и Джей Ло объявили о помолвке в марте нынешнего года. Обладательница «попы на миллион» выходит замуж в четвертый раз. На днях Алекс порадовал подписчиков очаровательным фото своей невесты в бикини.

В 2009 году Родригес в составе «Янкис» выиграл Мировую серию.

Помимо «Янкис», Алекс выступал за «Техас Рейнджерс» и «Сиэтл Маринерс».

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