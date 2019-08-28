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Голый шурин бейсболиста застрелил его сына, жену и тещу, а после пытался сбежать от полиции

Голый шурин бейсболиста застрелил его сына, жену и тещу, а после пытался сбежать от полиции
Eurosport

12 мин. назад

Совершенно адовая история.

Трагедия произошла в семье питчера клуба минорной лиги «Монтгомери Бисквитс» Блейка Бивенса: жена, годовалый сын и теща бейсболиста найдены убитыми в доме в Вирджинии.

Убийцей оказался шурин Блейка, 19-летний Мэтью Бернард. При задержании он попытался скрыться от полиции, убегая от правоохранителей голышом. Полицейские догнали предполагаемого преступника и применили перцовый баллончик, приправив это работой дубинками.

  • 24-летний Блейк Бивенс задрафтован клубом MLB «Тампа Бэй Рэйс».
  • «Тампа» и «Монтгомери» уже выразили соболезнования спортсмену.

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