Трагедия произошла в семье питчера клуба минорной лиги «Монтгомери Бисквитс» Блейка Бивенса: жена, годовалый сын и теща бейсболиста найдены убитыми в доме в Вирджинии.

Убийцей оказался шурин Блейка, 19-летний Мэтью Бернард. При задержании он попытался скрыться от полиции, убегая от правоохранителей голышом. Полицейские догнали предполагаемого преступника и применили перцовый баллончик, приправив это работой дубинками.

24-летний Блейк Бивенс задрафтован клубом MLB «Тампа Бэй Рэйс».

«Тампа» и «Монтгомери» уже выразили соболезнования спортсмену.

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