Невероятная ловкость бейсболиста – британские медиа сравнили ее с приемами персонажей «Матрицы»

«Тампа-Бэй Рэйс» в матче регулярного чемпионата MLB выиграла у «Торонто Блю Джейс» – 6:4.

Во время одного из иннингов игрок «Торонто» Влад Герреро удивительным образом избежал тег-аута. Соперник уже поймал мяч и хотел коснуться им Влада, но тот юрко увернулся и первым коснулся третьей базы.

Иностранные медиа восхитились ловкостью Герреро и сравнили его с персонажами культового фильма «Матрица». К сожалению, по итогам иннинга «Торонто» все же не заработал ран, а подвиг Герреро получился красивым, но бесполезным.

Тег-аут – один из приемов, с помощью которых защищающаяся команда может вывести нападающего игрока в аут.

Чтобы провести тег-аут, игрок защиты должен коснуться мячом бегущего команды нападения, когда тот находится между базами.

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