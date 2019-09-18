Питчер «Питтсбург Пайрэтс» Фелипе Васкес арестован по подозрению в сексуальных домогательствах к несовершеннолетней.

Его задержали в собственном доме в Питтсбурге после обыска сотрудниками правоохранительных органов Флориды и полицией штата Пенсильвании.

Расследование против 28-летнего бейсболиста началось в августе, после получения информации, что у Васкеса «зарегистрированные сексуальные отношения» с девочкой из Флориды, которой на тот момент было 13 лет (сейчас ей 15).

В заявлении сказано, что жертва общалась с Фелипе через текстовые сообщения. 16 июля 2019-го она получила от него видео, на котором игрок совершает половой акт. Также Васкес писал девочке, что после бейсбольного сезона они могут встретиться для занятия сексом. На фото и видео не видно лица питчера, но власти опознали его по многочисленным татуировкам.

Медиафайлы и переписку обнаружила мать девочки. Она написала бейсболисту, что ее дочь несовершеннолетняя. При обыске в доме Васкеса изъяли электронные устройства, его телефон стал источником происхождения важных улик.

В ордере сказано, что Фелипе Васкеса подозревают в установленном сексуальном домогательстве к лицу, не достигшему 16 лет, незаконном контакте с несовершеннолетней, совращении несовершеннолетней лицом старше 18 лет, а также непристойном поведении в отношении лица моложе 16 лет. Первые два обвинения считаются в штате Пенсильвании преступления первой степени.

Васкесу отказали в освобождении под залог, сейчас он находится в тюрьме округа Аллегейни и ждет экстрадиции во Флориду. Президент «Пайрэтс» Фрэнк Куннелли заявил, что офис Главной лиги бейсбола (MLB) отправил игрока в административный отпуск. Шкафчик питчера в клубе уже освободили от его вещей, в «Питтсбурге» также убрали любые упоминания и изображения Фелипе. Об этом сообщает CNN.

Васкес дважды был участником Матча всех звезд MLB, в том числе на звездном уикенде-2019 от «Пайрэтс».

В прошлом сезоне он совершил 37 спасений, что стало рекордом для леворуких питчеров в истории «Питтсбурга».

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