В трансляцию матча MLB между «Вашингтон Нэшионалс» и «Хьюстон Астрос» попал занимательный эпизод – две болельщицы оголили грудь перед подачей питчера.

Подающий смутился и вместо того, чтобы кинуть мяч, неловко схватился за кепку. А вот дамы, кажется, только этого и добивались. Видео инцидента вы можете посмотреть здесь.

Девушки оказались инстаграм-моделями. Судя по их профилям в соцсети, они совершенно не стесняются показать себя.

Бродкастер и лига не оценили дерзкую выходку и наградили девушек пожизненным баном на посещение соревнования. Об этом через твиттер сообщила одна из девушек – Юлия Роуз прикрепила официальный бланк MLB с уведомлением о запрете на посещение мероприятий под эгидой организации.

Юлии 25 лет. Ее подруге – 24.

Псевдоним второй дамы – Лора Саммер. Она работала с Playboy.

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