Засветившая грудь на бейсболе девушка объяснила, зачем так поступила
А причина довольно достойная.
Топ-модель Лорен Саммер, которая продемонстрировала обнаженную грудь на бейсбольном матче и получила запрет на посещение MLB, объяснила, почему так поступила.
Девушки приподняли футболки втроем, и на одежде заметили логотип журнала Shagmag. Отчасти поступок был рекламной акцией, но не только.
«Да, мы подозревали, что будем забанены, но я бы сделала это снова. Наши доходы от Shagmag пойдут на оплату медицинских счетов женщин с раком груди», – написала Саммер.
- MLB наложила на девушек пожизненный запрет на посещение матчей.
- Саммер также сотрудничала с журналом Playboy.
Девушки засветили грудь на матче MLB и получили пожизненный бан
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