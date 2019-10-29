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Засветившая грудь на бейсболе девушка объяснила, зачем так поступила

Засветившая грудь на бейсболе девушка объяснила, зачем так поступила
Eurosport

1 час назад

А причина довольно достойная.

Топ-модель Лорен Саммер, которая продемонстрировала обнаженную грудь на бейсбольном матче и получила запрет на посещение MLB, объяснила, почему так поступила.

Девушки приподняли футболки втроем, и на одежде заметили логотип журнала Shagmag. Отчасти поступок был рекламной акцией, но не только.

«Да, мы подозревали, что будем забанены, но я бы сделала это снова. Наши доходы от Shagmag пойдут на оплату медицинских счетов женщин с раком груди», – написала Саммер.

  • MLB наложила на девушек пожизненный запрет на посещение матчей.
  • Саммер также сотрудничала с журналом Playboy.

Девушки засветили грудь на матче MLB и получили пожизненный бан

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