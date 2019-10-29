В болельщика летел мяч, но он не выпустил из рук пиво и принял сильный удар в грудь
Когда выбор очевиден.
Бейсбольный болельщик Джефф Адамс отличился во время матча MLB между «Вашингтоном» и «Хьюстоном».
Мужчина купил две банки пива и возвращался на свое место, а мяч в это время полетел прямо в его сторону. Адамс мгновенно расставил приоритеты – не выпустил из рук пиво и подставил грудь для болезнненого удара.
- Производитель пива оценил поступок и подарил болельщику билет на следующую игру.
- На том же матче три модели на трибунах оголили грудь и получили пожизненный запрет на посещение матчей MLB.
Засветившая грудь на бейсболе девушка объяснила, зачем так поступила
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