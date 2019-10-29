Бейсбольный болельщик Джефф Адамс отличился во время матча MLB между «Вашингтоном» и «Хьюстоном».

Мужчина купил две банки пива и возвращался на свое место, а мяч в это время полетел прямо в его сторону. Адамс мгновенно расставил приоритеты – не выпустил из рук пиво и подставил грудь для болезнненого удара.

Производитель пива оценил поступок и подарил болельщику билет на следующую игру.

На том же матче три модели на трибунах оголили грудь и получили пожизненный запрет на посещение матчей MLB.

Засветившая грудь на бейсболе девушка объяснила, зачем так поступила

Качай приложение Eurosport для iOS и Android