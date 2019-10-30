Модель, засветившая грудь на матче MLB, пообещала, что сделает это снова

Джулия Роуз – одна из моделей, что засветили грудь на бейсбольном матче между «Вашингтон Нэшионалс» и «Хьюстон Астрос» – пообещала, что сделает это снова.

Как Eurosport.ru сообщал ранее, после инцидента на матче «Вашингтона» и «Хьюстона» MLB выписала Джулии и еще одной девушке (ее зовут Лорен Саммер) пожизненный бан. Тем не менее, модели не намерены останавливаться на достигнутом – помимо бейсбола и матчей MLB, в мире существует много других спортивных ивентов.

«У нас определенно есть кое-что про запас. Мы точно сделаем это на каком-нибудь спортивном мероприятии. Если честно, мы не хотели смущать питчера. Мы даже не знали, в какой момент игры сделаем это», – приводит слова Роуз New York Post.

Акция девушек направлена на привлечение внимания к борьбе с раком груди.

У Роуз и Саммер заключен рекламный контракт с журналом Shagmag. Все деньги, полученные девушками от Shagmag, будут направлены на оплату медицинских счетов женщин с раком груди.

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