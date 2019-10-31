Толстяк разорвал на себе футболку и прокатился на пузе после исторической победы «Вашингтона»

«Вашингтон Нэшионалс» впервые в истории выиграл Мировую серию – в решающем 7-м матче столичная команда со счетом 6:2 победила «Хьюстон Астрос».

Фанаты «Нэшионалс» буквально сошли с ума после исторического успеха, а один из них разорвал на себе футболку и проехался по трибуне на животе. За эти эмоции мы и любим спорт!

Ранее высшим достижением «Вашингтона» был выход в финальную серию Национальной лиги в 1981 году, где клуб уступил «Лос-Анджелес Доджерс» (2-3). До 2005 года «Вашингтон» носил название «Монреаль Экспос».

В этом году впервые в истории все матчи финальной серии завершились победами гостей: 3 матча выиграл «Хьюстон» и 4 – «Вашингтон».

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