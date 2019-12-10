Создатель флешмоба Ice Bucket Challenge умер от БАС

Умер 34-летний экс-бейсболист из Америки Пит Фрейтс, который был инициатором флешмоба Ice Bucket Challenge.

На сайте Бостонского колледжа сообщается, что мужчина скончался после героической борьбы с боковым амиотрофическим склерозом.

«Пит вдохновил множество людей по всему миру, они черпали силу в его смелости и стойкости. В августе 2014 года флешмоб в социальных сетях стал прорывом по сбору пожертвований от людей во всем мире, что позволило улучшить уход за болеющими, привело к новым генетическим открытиям и методам лечения и, возможно, приблизило тот момент, когда болезнь можно будет вылечить полностью. Пит был маяком надежды для всех», – говорится в заявлении.

Флешмоб Ice Bucket Challenge был популярен в 2014 году. Участники обливались ледяной водой, перечисляли 10 долларов в фонд борьбы с болезнью, которой страдал Фрейтс, и передавали эстафету еще троим.

Фрейтс был капитаном сборной Бостонского колледжа по бейсболу.

Такой же болезнью страдал экс-игрок «Зенита» Фернандо Риксен.

Подписывайся на Eurosport.ru Вконтакте