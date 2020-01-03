Питчер «Нью-Йорк Янкиз» Доминго Херман дисквалифицирован на 81 матч чемпионата за домашнее насилие над своей девушкой.

27-летний бейсболист доминиканского происхождения был признан виновным в деле о причинении физического вреда cвой подруге. Девушка родила от него как минимум одного ребенка, сообщает ESPN.

MLB дисквалифицировала питчера на 81 игру – одно из самых суровых наказаний в истории лиги. Бейсболист уже пропустил 18 матчей прошедшего сезона – он не выходил на площадку с сентября 2019 года, с момента начала расследования. 63 матча бана Херман отбудет в текущем сезоне.

В прошлом чемпионате у Доминго 153 страйк-аута и 18 побед за «Нью-Йорк».

Зарплата игрока – 577 тысяч долларов в неделю, но он не получит ни цента до окончания срока дисквалификации.

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