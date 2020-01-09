Двухлетняя девочка получила тяжелую травму головы во время матча «Чикаго Кабс» в MLB.

По информации The Sun, в ребенка угодил мяч, который летел со скоростью 160 км/ч после удара Элберта Альморы. Девочке диагностировали перелом черепа, врачи выявили непоправимый урон головному мозгу. Травма носит постоянный характер.

«У нее судороги, она принимает лекарства, и последствия травмы будут мучить ее всю жизнь», – сказал адвокат семьи Ричард Митхофф и добавил, что повреждение сопоставимо с инсультом. Помимо судорог, оно влечет потерю чувствительности и ориентации в пространстве.

25-летний Альмора был ошеломлен случившимся. «Непрерывно молюсь за эту маленькую девочку. Я потерял дар речи, мне нечего сказать как отцу двух сыновей», – сказал он журналистам.

Инцидент произошел 27 мая в Техасе.

В декабре руководство MLB обязало все 30 команд использовать защитную сетку по всему периметру стадиона в 2020 году.

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