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Экс-игрок MLB вломил битой кетчеру и спровоцировал массовую драку

Экс-игрок MLB вломил битой кетчеру и спровоцировал массовую драку
Eurosport

21 мин. назад

Неушуточные страсти в Венесуэле.

Бывший игрок MLB устроил массовую драку на бейсбольном матче в Венесуэле.

Алекс Ромеро с трудом увернулся от мяча, посланного питчером прямо в него. Вместо того, чтобы высказать претензии обидчику, он моментально вломил битой стоящему рядом кетчеру и спровоцировал всеобщую заварушку.

По информации The Sun, эпизод стал результатом конфликта, который нарастал на протяжении всего матча.

  • В результате шестеро игроков заработали удаления.
  • Команда пострадавшего победила со счетом 13-2.

Модель, засветившая грудь на матче MLB, пообещала, что сделает это снова

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