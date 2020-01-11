Eurosport
Экс-игрок MLB вломил битой кетчеру и спровоцировал массовую драку
Неушуточные страсти в Венесуэле.
Бывший игрок MLB устроил массовую драку на бейсбольном матче в Венесуэле.
Алекс Ромеро с трудом увернулся от мяча, посланного питчером прямо в него. Вместо того, чтобы высказать претензии обидчику, он моментально вломил битой стоящему рядом кетчеру и спровоцировал всеобщую заварушку.
По информации The Sun, эпизод стал результатом конфликта, который нарастал на протяжении всего матча.
- В результате шестеро игроков заработали удаления.
- Команда пострадавшего победила со счетом 13-2.
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