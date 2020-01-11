Бывший игрок MLB устроил массовую драку на бейсбольном матче в Венесуэле.

Алекс Ромеро с трудом увернулся от мяча, посланного питчером прямо в него. Вместо того, чтобы высказать претензии обидчику, он моментально вломил битой стоящему рядом кетчеру и спровоцировал всеобщую заварушку.

По информации The Sun, эпизод стал результатом конфликта, который нарастал на протяжении всего матча.

В результате шестеро игроков заработали удаления.

Команда пострадавшего победила со счетом 13-2.

Модель, засветившая грудь на матче MLB, пообещала, что сделает это снова

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