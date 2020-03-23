Топ-модель Лорен Саммер, которая в октябре 2019 года продемонстрировала обнаженную грудь на матче MLB, выложила фото с туалетной бумагой – одним из наиболее популярных товаров в период пандемии коронавируса.

«В 2020-м флексим только так. Но давайте оставим шутки, надеюсь, у вас все в порядке, и вы заботитесь о себе! Мойте руки, будьте умны, но не паникуйте (или берите туалетную бумагу оптом). У нас все будет хорошо!» – написала Лорен.

Саммер и ее подруга Джулия Роуз засветили грудь на матче между «Вашингтон Нэшионалс» и «Хьюстон Астрос». MLB выписала девушкам пожизненный бан.

Позже подруги объяснили, что их поступок был акцией в поддержку женщин с раком груди.

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