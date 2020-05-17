На глазах у Карла Кроуфорда произошла трагедия.

В доме бывшего американского бейсболиста Карла Кроуфорда утонили пятилетний ребенок и 25-летняя девушка.

Как сообщает The Sun, Кроуфорд организовал дома небольшую вечеринку из шести человек. В процессе произошел трагический инцидент: пятилетний ребенок упал в бассейн, а находившаяся поблизости женщина бросилась его спасать. В итоге и мальчик, и женщина утонули.

Бейсбол Афроамериканцы поднимают русский бейсбол. Отец из СССР и играл в MLB, сын мечтает о фите с Miyagi 06/05/2020 В 08:28

Кроуфорд завершил карьеру в MLB в 2016 году.

Он выступал за три команды: «Тампа-Бэй Рейс», «Бостон Ред Сокс» и «Лос-Анджелес Доджерс».

Другие новости про бейсбол:

Модель, засветившая грудь на матче MLB, выложила фото, где прикрылась только туалетной бумагой

Авто легенды «Янкис» и жениха Джей Ло обчистили, полиция оценила ущерб в полмиллиона долларов

Качай приложение Eurosport для iOS или Android

Бейсбол Бейсболист «Нью-Йорк Янкиз» получил 81 матч бана за домашнее насилие 03/01/2020 В 10:00