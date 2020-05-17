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В доме экс-звезды MLB утонули женщина и 5-летний ребенок

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Карл Кроуфорд

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 35 минут

На глазах у Карла Кроуфорда произошла трагедия.

В доме бывшего американского бейсболиста Карла Кроуфорда утонили пятилетний ребенок и 25-летняя девушка.

Как сообщает The Sun, Кроуфорд организовал дома небольшую вечеринку из шести человек. В процессе произошел трагический инцидент: пятилетний ребенок упал в бассейн, а находившаяся поблизости женщина бросилась его спасать. В итоге и мальчик, и женщина утонули.

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  • Кроуфорд завершил карьеру в MLB в 2016 году.
  • Он выступал за три команды: «Тампа-Бэй Рейс», «Бостон Ред Сокс» и «Лос-Анджелес Доджерс».

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