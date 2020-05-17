Карл Кроуфорд
Фото: Getty Images
На глазах у Карла Кроуфорда произошла трагедия.
В доме бывшего американского бейсболиста Карла Кроуфорда утонили пятилетний ребенок и 25-летняя девушка.
Как сообщает The Sun, Кроуфорд организовал дома небольшую вечеринку из шести человек. В процессе произошел трагический инцидент: пятилетний ребенок упал в бассейн, а находившаяся поблизости женщина бросилась его спасать. В итоге и мальчик, и женщина утонули.
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- Кроуфорд завершил карьеру в MLB в 2016 году.
- Он выступал за три команды: «Тампа-Бэй Рейс», «Бостон Ред Сокс» и «Лос-Анджелес Доджерс».
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