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Джей Ло и Алекс Родригес хотят приобрести «Нью-Йорк Метс» за 1,83 млрд евро

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Дженнифер Лопес

Фото: Instagram

Автор:Eurosport
через 35 минут

В MLB грядет большая сделка.

Американская актриса и певица Дженнифер Лопес и ее супруг, бывший бейсболист Алекс Родригес, раздумывают над покупкой бейсбольного «Нью-Йорк Метс». Сделка оценивается в 1,65 млрд фунтов (1,83 млрд евро).

Звездная пара уже обратилась в финансовый холдинг JPMorgan Chase и обсуждает с несколькими серьезными банкирами возможность покупки клуба, сообщает The Sun, ссылаясь на The New York Post. По данным источника, нынешние владельцы «Метс», бизнесмены отец и сын Фред и Джеффри Уилпон, склоняются к продаже фирмы из-за потерь, понесенных в связи с пандемией коронавируса. Клуб и без того был убыточен, а без заработка на телеправах ушел в еще больший минус.

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Считается, что для покупки «Нью-Йорк Метс» Джей Ло и Родригес прибегнут к помощи неизвестного миллиардера.

  • «Нью-Йорк Метс» – двукратный победитель Мировой серии.
  • Заработок 50-летней Дженнифер Лопес – более 400 млн долларов в год.

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