В MLB грядет большая сделка.

Американская актриса и певица Дженнифер Лопес и ее супруг, бывший бейсболист Алекс Родригес, раздумывают над покупкой бейсбольного «Нью-Йорк Метс». Сделка оценивается в 1,65 млрд фунтов (1,83 млрд евро).

Звездная пара уже обратилась в финансовый холдинг JPMorgan Chase и обсуждает с несколькими серьезными банкирами возможность покупки клуба, сообщает The Sun, ссылаясь на The New York Post. По данным источника, нынешние владельцы «Метс», бизнесмены отец и сын Фред и Джеффри Уилпон, склоняются к продаже фирмы из-за потерь, понесенных в связи с пандемией коронавируса. Клуб и без того был убыточен, а без заработка на телеправах ушел в еще больший минус.

Считается, что для покупки «Нью-Йорк Метс» Джей Ло и Родригес прибегнут к помощи неизвестного миллиардера.

«Нью-Йорк Метс» – двукратный победитель Мировой серии.

Заработок 50-летней Дженнифер Лопес – более 400 млн долларов в год.

