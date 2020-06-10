Похоже, девушка уверена в долгой совместной жизни.

Канадская актриса Ванесса Морган – звезда американских подростковых сериалов. Девушка уже давно покорила сердечко питчера «Чикаго Уайт Сокс» Майкла Копека, а в январе 2020-го пара поженилась. Связь Морган со спортсменом крепка настолько, что она решилась на серьезнейший шаг – набила его лицо на левой ягодице.

Насладись произведением искусства и красотой Ванессы.

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