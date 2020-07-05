Игрок «Янкиз» отбил мяч и сокрушил партнера попаданием в лицо

Масахиро Танака
Фото: Twitter
Выглядит больно.
Бейсболист «Нью-Йорк Янкиз» Масахиро Танака получил сокрушающий удар мячом в лицо от партнера Джанкарло Стэнтона.
Питчер бросил мяч, и одноклубник точнейше махнул битой прямо в Танаку – спортсмен повалился на землю и несколько минут не мог подняться.
Бейсбол
Джей Ло и Алекс Родригес хотят приобрести «Нью-Йорк Метс» за 1,83 млрд евро
30/05/2020 В 17:52
- Инцидент произошел на разминке перед товарищеской встречей.
- Клубы MLB постепенно возвращают кондиции после коронавирусной паузы.
Канадская актриса покорила питчера «Уайт Сокс» и набила его лицо на ягодицу. Гляди – она не против
Подписывайся на Eurosport.ru ВКонтакте
Бейсбол
В доме экс-звезды MLB утонули женщина и 5-летний ребенок
17/05/2020 В 19:23
Бейсбол
Канадская актриса покорила питчера «Уайт Сокс» и набила его лицо на ягодицу. Гляди – она не против
10/06/2020 В 13:55
По теме