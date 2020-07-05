Бейсбол

Игрок «Янкиз» отбил мяч и сокрушил партнера попаданием в лицо

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Масахиро Танака

Фото: Twitter

Автор:Eurosport
через 5 минут

Выглядит больно.

Бейсболист «Нью-Йорк Янкиз» Масахиро Танака получил сокрушающий удар мячом в лицо от партнера Джанкарло Стэнтона.

Питчер бросил мяч, и одноклубник точнейше махнул битой прямо в Танаку – спортсмен повалился на землю и несколько минут не мог подняться.

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