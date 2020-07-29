Дженна Берман – фитнес-дива, экс-возлюбленная бейсболиста MLB (фото, инстаграм)

Сердце Дженны Берман станет главным достижением для любого спортсмена.

Питчер «Сент-Луис Кардиналс» Джэк Флэхерти несколько лет встречался с Дженной Берман. Судя по резкому исчезновению совместных фото из обоих инстаграмов, пара распалась. 24-летний бейсболист еще может выиграть Мировую серию и даже несколько раз, но главную партию жизни он уже проиграл.

Дженна великолепно готовит всякие сладости и совместно с сестрой Джордан (да, это еще и женское имя) ведет кулинарский блог. И при этом девушка поддерживает себя в идеальной форме и сотрудничает с фитнес-центром. Такую подругу упускать преступно.

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