Парень перепутал общественное пространство с домашним.

Кетчер «Торонто Блю Джейс» Рис Макгуайр был задержан и допрошен полицией после того, как был пойман за публичной мастурбацией.

«Я понимаю, что совершил ошибку, когда снял штаны и сделал то, что я сделал. Я приношу извинения, знаю, что не должен был этого делать. Что за идиот», – сказал Макгуайр в беседе с полицейскими. Его слова приводит TMZ.

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Рис выступает за «Торонто» с 2018 года.

За публичную мастурбацию ему светит крупный штраф.

В прошлом сезоне победителем Мировой серии стал клуб «Вашингтон Нэшионалс».

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