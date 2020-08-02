Рис Макгуайр
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Парень перепутал общественное пространство с домашним.
Кетчер «Торонто Блю Джейс» Рис Макгуайр был задержан и допрошен полицией после того, как был пойман за публичной мастурбацией.
«Я понимаю, что совершил ошибку, когда снял штаны и сделал то, что я сделал. Я приношу извинения, знаю, что не должен был этого делать. Что за идиот», – сказал Макгуайр в беседе с полицейскими. Его слова приводит TMZ.
Звезда MLB еще горько пожалеет о разрыве. Его бывшая имеет модельную внешность и шикарно готовит
- Рис выступает за «Торонто» с 2018 года.
- За публичную мастурбацию ему светит крупный штраф.
- В прошлом сезоне победителем Мировой серии стал клуб «Вашингтон Нэшионалс».
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