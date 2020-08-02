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«Что за идиот». Игрок MLB извинился за публичную мастурбацию

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Рис Макгуайр

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
24 минут назад

Парень перепутал общественное пространство с домашним.

Кетчер «Торонто Блю Джейс» Рис Макгуайр был задержан и допрошен полицией после того, как был пойман за публичной мастурбацией.

«Я понимаю, что совершил ошибку, когда снял штаны и сделал то, что я сделал. Я приношу извинения, знаю, что не должен был этого делать. Что за идиот», – сказал Макгуайр в беседе с полицейскими. Его слова приводит TMZ.

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  • Рис выступает за «Торонто» с 2018 года.
  • За публичную мастурбацию ему светит крупный штраф.
  • В прошлом сезоне победителем Мировой серии стал клуб «Вашингтон Нэшионалс».

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