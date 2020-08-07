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Американский тренер встретил игроков нацистским приветствием

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Eurosport

Фото: Other Agency

Автор:Eurosport
через 9 минут

По словам мужчины, это произошло случайно. Он принес бейсболистам и зрителям извинения.

Член тренерского штаба бейсбольного клуба «Окленд Атлетикс» Райан Кристенсон вскинул руку в нацистском приветствии перед игроками.

По словам Кристенсона, он должен был выставить локоть, приветствуя игроков, но замешкался, пытаясь соблюсти социальную дистанцию. Из-за этого у него и получится нацистский жест. Слова тренера приводит таблоид TMZ.

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«То, что я сделал, непростительно. Я глубоко раскаиваюсь», – заявил специалист.

  • В прошедшей игре «Окленд Атлетикс» переиграли «Техас Рейнджерс» со счетом 6:4.
  • В прошлом сезоне победителем Мировой серии стал клуб «Вашингтон Нэшионалс».

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