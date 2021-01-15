Роб Гоф – актер, бизнесмен и владелец DOPE (бренд уличной одежды). В детстве он увлекался коллекцией бейсбольных карточек. Как только Роб стал состоятельным, то вернулся к хобби и не жалеет на него огромные деньги.

Бизнесмен выложил 5,2 млн долларов (382 млн рублей) за карточку Микки Мэнтла 1952 года.

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«В детстве она была самой культовой. Она всегда олицетворяла это хобби, являлась визитной карточкой, которую все знают», – пояснил выбор Гоф.

Карточки оцениваются по нескольким параметрам: состояние углов, отцентровка фотографии спортсмена, наличие пятен и разводов. За плохое состояние экземпляру присваивается рейтинг 1, за идеальное – 10. Карточка за 5,2 млн долларов была оценена на девятку.

Карточка Мэнтла побила рекорд, ранее установленный на продаже картонки с фотографией звезды «Лос-Анджелес Энджелс» Майка Траута. За нее заплатили 3,9 млн долларов: она была оценена на девятку, но из-за автографа Траута ценность подскочила до 10.

Экземпляр с Мэнтлом ценен еще и потому, что компания Topps начала производство продукции только в 1952 году – то есть изображение великого бейсболиста было одним из первых в своем роде.

В настоящее время существует только шесть карточек «PSA 9 1952 Topps: Микки Мэнтл». Самое безумное, что тогда упаковка из пяти карточек стоила 5 центов.

«Это Мона Лиза среди спортивных карточек. Это редкая возможность получить ее в коллекцию. Большая честь для меня. Любой в Индианаполисе сделал бы то же самое», – добавил Гоф.

В коллекции Роба уже есть карточки Микки Мэнтла пятого и шестого класса. Теперь он сосредоточен на поисках экземпляра 10-го уровня.

Микки Мэнтл – легендарный защитник первой базы «Нью-Йорк Янкиз».

Он трижды получал титул «Самый ценный игрок» MLB.

Мэнтл участвовал в 20 Матчах всех звезд и семь раз выиграл MLB.

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