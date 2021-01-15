Роб Гоф – актер, бизнесмен и владелец DOPE (бренд уличной одежды). В детстве он увлекался коллекцией бейсбольных карточек. Как только Роб стал состоятельным, то вернулся к хобби и не жалеет на него огромные деньги.
Бизнесмен выложил 5,2 млн долларов (382 млн рублей) за карточку Микки Мэнтла 1952 года.
«В детстве она была самой культовой. Она всегда олицетворяла это хобби, являлась визитной карточкой, которую все знают», – пояснил выбор Гоф.
Карточки оцениваются по нескольким параметрам: состояние углов, отцентровка фотографии спортсмена, наличие пятен и разводов. За плохое состояние экземпляру присваивается рейтинг 1, за идеальное – 10. Карточка за 5,2 млн долларов была оценена на девятку.
Карточка Мэнтла побила рекорд, ранее установленный на продаже картонки с фотографией звезды «Лос-Анджелес Энджелс» Майка Траута. За нее заплатили 3,9 млн долларов: она была оценена на девятку, но из-за автографа Траута ценность подскочила до 10.
Экземпляр с Мэнтлом ценен еще и потому, что компания Topps начала производство продукции только в 1952 году – то есть изображение великого бейсболиста было одним из первых в своем роде.
В настоящее время существует только шесть карточек «PSA 9 1952 Topps: Микки Мэнтл». Самое безумное, что тогда упаковка из пяти карточек стоила 5 центов.
«Это Мона Лиза среди спортивных карточек. Это редкая возможность получить ее в коллекцию. Большая честь для меня. Любой в Индианаполисе сделал бы то же самое», – добавил Гоф.
В коллекции Роба уже есть карточки Микки Мэнтла пятого и шестого класса. Теперь он сосредоточен на поисках экземпляра 10-го уровня.
- Микки Мэнтл – легендарный защитник первой базы «Нью-Йорк Янкиз».
- Он трижды получал титул «Самый ценный игрок» MLB.
- Мэнтл участвовал в 20 Матчах всех звезд и семь раз выиграл MLB.