Хапоэль Иерусалим
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21:00
13.10.21
Jerusalem Pais Arena
Баскет Манреса
Лига чемпионов ФИБА • Группа В
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Перед матчем

Хапоэль Иерусалим - Баскет Манреса

Баскетбол. Следите за матчем Хапоэль Иерусалим – Баскет Манреса на Eurosport.ru! 13 октября 2021 года в 21:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Хапоэль Иерусалим и Баскет Манреса и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Баскетбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
Сегодня встречаются Хапоэль Иерусалим и Баскет Манреса, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Баскетбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

    
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