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Ульм - МЕГ Гёттинген

Чемпионат Германии - 14 июня 2020

Баскетбол, Чемпионат Германии. Следите за матчем Ульм – МЕГ Гёттинген на Eurosport.ru! 14 июня 2020 года в 16:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.





Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Ульм и МЕГ Гёттинген и как они играли друг с другом раньше. Баскетбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Ульм и МЕГ Гёттинген, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Баскетбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

