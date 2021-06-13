Легкий форвард «Баварии» и сборной Германии Пауль Ципзер перенес экстренную операцию на мозге.
27-летний баскетболист во время полуфинальной серии национального чемпионата пожаловался врачам мюнхенского клуба на головокружение и легкое нарушение координации. Его отправили на неврологическое обследование, которое выявило у немца кровоизлияние в мозг. В среду, 11 июня, Ципзер перенес немедленное хирургическое вмешательство. Сложная операция прошла успешно.
«Пауль чувствует себя хорошо с учетом всех обстоятельств, но мы бы не хотели давать больше подробностей. Мы также просим болельщиков с пониманием и уважением отнестись к частной жизни Пауля и его семьи», – заявил медиадиректор «Баварии» Андреас Буркерт (цитата по Suddeutsche Zeitung).
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- «Мюнхен» без Ципзера проиграл берлинской «Альбе» финальную серию чемпионата Германии в четырех матчах – 1-3. До операции форвард в среднем набирал в Бундеслиге 11,2 очка, 4 подбора и 1,5 перехвата за матч. Он также не поможет сборной Германии в квалификационном турнире на Олимпийские игры-2020.
- Ципзера выбрали «Чикаго Буллс» под 48-м номером на драфте НБА. Он провел в главной лиге мира 98 матчей за два сезона, в среднем за встречу проводил на корте по 17 минут и забрасывал по 4,7 очка при 2,6 подбора.
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