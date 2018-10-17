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Анвил Влоцлавек - БК Нижний Новгород

Champions League - 17 октября 2018

Баскетбол, Champions League. Следите за матчем Анвил Влоцлавек – БК Нижний Новгород на Eurosport.ru! 17 октября 2018 года в 19:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.





Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Анвил Влоцлавек и БК Нижний Новгород и как они играли друг с другом раньше. Баскетбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Анвил Влоцлавек и БК Нижний Новгород, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Баскетбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

