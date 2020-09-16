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Kанариас - БК Остенде

Лига чемпионов ФИБА - 16 сентября 2020

Баскетбол, Лига чемпионов ФИБА. Следите за матчем Kанариас – БК Остенде на Eurosport.ru! 16 сентября 2020 года в 21:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.





Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Kанариас и БК Остенде и как они играли друг с другом раньше. Баскетбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Kанариас и БК Остенде, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Баскетбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

